¿Por qué Jesus no volvió? – Pregúntale al pastor – Enlace TV

Hoy los pastores debaten sobre un tema muy controversial y más profundas de la fe cristiana: la resurrección y ascensión de Jesucristo. A lo largo de la historia, la resurrección de Jesús ha sido un tema central del cristianismo, y entender sus detalles y su significado es esencial para cualquier creyente. El Pastor Juan Carlos comienza explicando que, según los Evangelios, Jesucristo fue crucificado, murió y fue sepultado. Sin embargo, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Esta resurrección es un milagro fundamental que demuestra el poder de Dios sobre la muerte y ofrece la promesa de vida eterna a todos los creyentes. Pero, ¿qué ocurrió después de su resurrección? Aquí es donde se aclaran muchas dudas comunes. Jesús no ascendió inmediatamente al cielo; en lugar de ello, durante 40 días después de su resurrección, se apareció de manera recurrente a sus discípulos y seguidores. Estas apariciones no fueron aisladas ni limitadas a unos pocos individuos. Los pastores invitados señalan que, según el apóstol Pablo, Jesús se manifestó a más de 500 personas en Galilea durante este período. Este número significativo de testigos confirma la realidad de su resurrección y ofrece una base sólida para la fe cristiana. Las apariciones de Jesús tuvieron un propósito claro. Durante esos 40 días, Jesús enseñó a sus discípulos, les ofreció pruebas de que estaba vivo y les preparó para la misión que tenían por delante: llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. En este tiempo, fortaleció su fe y les dio instrucciones específicas sobre cómo continuar su obra. Este episodio de Pregúntale al Pastor no solo proporciona una comprensión más profunda de la resurrección y ascensión de Jesús, sino que también fortalece la fe y ofrece esperanza a los creyentes. Acompáñanos mientras desentrañan estos eventos cruciales y responden a las preguntas más controversiales sobre la resurrección de nuestro Señor.

Pregúntale al pastor es un programa de la cadena de televisión Enlace TV. En este programa que sale todos los jueves por Enlace TV, podrás encontrar respuestas a preguntas de la Biblia y también de la vida cristiana. Un grupo de pastores dan respuestas a la luz de la Palabra y su experiencia como pastores. En Pregúntale al pastor, los pastores responden a preguntas teológicas, familiares, y muchas temáticas más relacionadas a la vida del creyente cristiano. En un ambiente ameno, participan pastores como: Alberto Delgado De la Iglesia Alpha y Omega en Miami, la pastora Consuelo Salazar De la Iglesia El lugar de su presencia en Bogotá, Colombian, Orlando Terrero desde Dallas, TX, Juan Carlos Sánchez quien es un pastor y teólogo de Costa Rica, además de Jonás González y Roger León, quienes conducen el programa y a su vez intervienen con su opinión para ampliar algún tema. Pregúntale al pastor se transmite por EnlaceTV hace más de 10 años, en donde los pastores en medio de una sana discusión exponen sus puntos de vista según las diferentes interrogantes.

