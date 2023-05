Resumen de la Maratónica Dios es mi esperanza – Mayo 2023 – Enlace TV

Lema Maratónica de Mayo 2023

Dios es mi esperanza





5 Clamé a ti, oh Jehová;

Dije: Tú eres mi esperanza,

Y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 142:5 (RVR60)



El texto bíblico que acompaña esta verdad que estaremos declarando en esta tele-maratónica de mayo, nos transporta a una cueva en el desierto de Judea en donde David reflexiona sobre la necesidad de confiar en Dios en medio de las adversidades que la vida pueda presentar.





Aquella cueva que de pronto podría significar un lugar de refugio, podría convertirse más bien en una cárcel que le llena de temor, y que no le permite salir por los peligros que se presentaban fuera de ella.



Es en ese mismo lugar en donde David reflexiona y escribe entre otros este Salmo 142 al que hacemos alusión.



Tres cosas importantes extraemos del verso 5:



1. Clamé a ti, oh Jehová…

En momentos de dificultad debemos tener la seguridad que Dios nos escucha, por eso con toda confianza podemos y debemos dirigir nuestras oraciones a Él.



2. Dije: Tú eres mi esperanza…

Y es que cuando oramos y nos comunicamos con Dios y entendemos de donde viene nuestra ayuda, nuestra confesión cambia.

Por eso podemos declarar que Dios es nuestra esperanza, Él es Sanador, Él es Proveedor, Él es Libertador, Él es Todopoderoso.

¿En quién más vamos a confiar? Él es nuestro ayudador y por eso alabamos Su nombre, por eso nos presentamos delante de Él para honrar su nombre con agradecimiento en fe, por lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará en nuestras vidas.



3. Y mi porción en la tierra de los vivientes…

Es el mismo salmista quien declara en el Salmo 27:13 Hubiera yo desmayado, sino creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.

Nuestra fe en Dios nos impulsa a confiar en sus promesas, a cambiar nuestra actitud ante las adversidades. A mirar con esperanza el futuro porque…

¡DIOS ES MI ESPERANZA!

#enlacetv #MaratónicaEnlace #pastorcashluna