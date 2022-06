Sheila Romero – Te necesito – Enlace TV

¡Viernes de música! hoy Sheila Romero interpreta este tema: te necesito.

No sabemos cómo estuvo tu semana, pero sea cual haya sido, no hay nada mejor que terminar rindiéndonos delante de nuestro Dios, y declarar nuestra dependencia total hacia El. ¡Sin Él no podemos vivir!

Juntos declaremos lo que es para nosotros.

Reconocida como una de las voces más impactantes de la música cristiana de los últimos tiempos, Sheila Romero posee una dulce voz, sencillez y pasión por compartir el mensaje de salvación a través de la música le han hecho merecedora de gran admiración a lo largo de su carrera.

Nacida en Arecibo, Puerto Rico, el 14 de diciembre del 1983, proviene de una familia musicalmente talentosa. A la edad de siete años sorprendió por su habilidad, talento y maravillosa voz.

