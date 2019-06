¿Cuáles son las señales de la deriva espiritual?

Hebreos 2.1-4

Dejarse llevar en un flotador por un río lento es una forma relajante de pasar un día caluroso, pero no es una buena práctica para nuestra vida espiritual. Nadie deriva hacia la vida de santidad, aunque es muy fácil flotar en la dirección opuesta. La corriente del mundo nos llevará a las aguas contaminadas del pecado. A pesar de eso, muchos cristianos no le prestan atención a su vida espiritual, y se alejan del Señor. Esto sucede de manera tan silenciosa y gradual, que a menudo no son conscientes de su condición, hasta que comienzan a sentir las consecuencias negativas mientras el Señor trata de atraerlos hacia Él.

El descuido de la Palabra de Dios, la oración, la adoración colectiva y la comunión fraternal. Estos son los medios que Cristo ha provisto para que su Iglesia esté cimentada en la verdad y crezca en madurez espiritual (Hch 2.42). Si los descuidamos, seremos presa de todo tipo de engaños y tentaciones.

La influencia de otras personas. El versículo: “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres”, es muy verdadero (1 Co 15.33 NVI). Si buscamos agradar a la gente más de lo que deseamos conocer y obedecer a Dios, nos desviaremos. Debemos tener especial cuidado de no imitar las actitudes y las prácticas de quienes no conocen a Cristo (Ef 4.17-20).

La influencia del mundo. La preocupación por el materialismo y el nivel social nos alejan de buscar las cosas de valor eterno (1 Ti 6.8-10).

Si usted detecta que está alejándose del Señor, vuelva a Él con arrepentimiento, pidiéndole su gracia para seguir a Cristo con diligencia.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Advertencia contra la deriva espiritual