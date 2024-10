APOCALIPSIS: lo que está por suceder… – Dr. Armando Alducin

El pastor Armando Alducin habla en este video del programa de televisión de Enlace TV de la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, y cómo Dios está interesado en que nosotros conozcamos las cosas que están por venir y deben suceder pronto… como dice en Apocalipsis “porque el tiempo está cerca”. El Dr. Armando Alducin habla de Israel como el reloj profético en el calendario bíblico y cómo estas guerras y rumores de guerra tienen un significado tremendo.

Al comenzar a estudiar este libro maravilloso del Apocalipsis no debemos olvidar que es “la revelación de Jesucristo”. El Apocalipsis no es solo acerca de los juicios de Dios sobre un mundo en completa rebelión contra sus leyes, pues Dios también comparte su plan para el futuro del mundo y de la humanidad.

La palabra “revelación”, proviene del griego -apocalypsis-, que significa “descubrir lo encubierto, quitar el velo, manifestar lo escondido, sacar a la luz, dar a conocer.”

Así pues, una revelación dada por Dios es algo que no era conocido anteriormente

Bajo el Antiguo Testamento los profetas hebreos recibieron revelaciones de eventos futuros y muchas de estas profecías han tenido cumplimiento en la historia poco después que las recibieron.

Esta es una de las más grandes evidencias que estos profetas profetizaron realmente inspirados y guiado por el Espíritu de Dios (Deut.18:22; 2 Ped.1:19-21). Sin embargo, quedaron varias profecías como un misterio, pues fueron “selladas” para el tiempo del fin (Dan.12:4,8-9). Mientras que un ángel le dijo a Daniel que “sellará” la visión, otro ángel le dijo a Juan que no sellara las profecías “…porque el tiempo está cerca” (Ap.22:10).

Como lo vamos a descubrir, muchas de las profecías de Daniel también aparecen en el Apocalipsis y puesto que el Apocalipsis no está sellado, es posible comprenderlo con la ayuda del Espíritu Santo, principalmente cuando más rápido nos acercamos al tiempo de su cumplimiento. Consideremos que algunas profecías que no se podían comprender antes, fueron cumplidas durante el tiempo del ministerio de Jesucristo. Aun cuando Jesús hizo referencia a muchas profecías del Antiguo Testamento cuando al mismo tiempo las cumplía, la mayoría no las entendieron, ni siquiera sus discípulos, porque el Padre no había enviado al Espíritu Santo para darles este entendimiento (Jn.14:16).

En resumen, la revelación de Jesucristo nos da entendimiento a través de eventos proféticos que Dios ha designado para tratar con Israel y sus enemigos mientras prepara su reino sobre la Tierra. Este plan permanece como un misterio hasta que fue “revelado” al apóstol Juan a través del E.S. Jesús también se “revelará” visible y físicamente al mundo cuando aparezca de nuevo (Ap.19:11-16).

El hecho de que durante la Tribulación abundarán las visiones y los sueños nos habla que la Biblia será difícil de obtener.

1 “…las cosas que deben suceder pronto”.El ángel le dijo a Daniel que pasaría un largo tiempo antes que las profecías pudieran ser cumplidas (Dan.10:14; – 12:4,9-10).Y al contrario de Daniel que fue debilitado física y mentalmente por la carga espiritual de saber que su pueblo atravesaría la Tribulación, a la iglesia se le da esperanza que las profecías del Apocalipsis son inminentes, aun cuando muchos continúen burlándose de ellas (2Ped.3:1-4).

2 “…y la declaró enviándola por medio de su ángel”.Los ángeles de Dios siempre han sido usados para llevar a cabo los propósitos de Dios en el universo, principalmente en nuestro mundo (Sal.34:7; 103:20-21; Heb.1:13-14).Bajo el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios uso al ángel Gabriel para el envío de sus mensajes más importantes a la humanidad (Dan.9:21-23; Luc.1:11-16,19).Casi todo el libro del Apocalipsis describe las actividades angelicales llevando a cabo todos los propósitos de Dios en el mundo (Ap.7:1-3; 8:1-4; 10:1-3).

3 “…a su siervo Juan”.Juan fue el último en sobrevivir a los 12 apóstoles de Jesucristo y esta revelación la recibió mientras se encontraba exiliado en la isla de Pátmos, junto al Mar Egeo y al oriente de Grecia.Además del Apocalipsis, escribió un Evangelio y tres cartas más dirigidas a las iglesias.

4 “…que ha dado testimonio de la Palabra de Dios” (v.2).Juan da testimonio en su Evangelio de todo lo que escribió (Jn.21:24).Al inicio de su Evangelio escribe que Juan el Bautista vino antes que Jesús para dar testimonio de la Palabra de Dios antes del ministerio de Jesús y para que la gente supiera a quiénbuscar (Jn.1:6-8,19-23).Mientras que Juan el Bautista dio testimonio de la Palabra antes que Jesús viniera por primera vez, ahora Juan da testimonio de la Palabra (Jesús) antes que regrese por segunda vez…

