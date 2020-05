Cuando tropieza un hermano en la fe

¿Cómo reaccionas cuando un hermano cristiano tropieza?

Gálatas 6.1-5

Una de nuestras responsabilidades como parte de la familia de Dios es acercarnos a un hermano que haya tropezado. Pablo especifica que aquellos “que son espirituales” deben restaurar a los caídos, pero la palabra espiritual no significa un grupo selecto de líderes. Se refiere a los cristianos que viven bajo el control del Espíritu Santo y que tienen una actitud de…

BENIGNIDAD. La restauración de un hermano en la fe no requiere dureza, ira, juicio o condenación. Nuestro objetivo no es amontonar dolor y culpa sobre un hermano o una hermana heridos, sino mostrar misericordia y perdón (2 Co 2.5-8).

HUMILDAD. Quienes tienen una actitud de superioridad miran con desprecio a un hermano caído y piensan: Yo nunca actuaría así. Pero los humildes están conscientes de su propia vulnerabilidad y pueden ponerse en el lugar de la otra persona.

AMOR. Cuando amamos a los demás, compartimos de manera voluntaria su carga. Esto requiere una inversión abnegada de nuestro tiempo, energía y oración a favor de las personas.

¿Cómo reacciona usted cuando un hermano cristiano tropieza? Uno de los rasgos humanos más horribles es la tendencia a sentirnos mejor acerca de nosotros mismos cuando otra persona falla. Oremos para que nuestro corazón se llene de compasión para amar y ayudar a los creyentes que estén distanciados del Señor.

