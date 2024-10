Dr. Armando Alducin – El Rapto de la Iglesia – Enlace TV

¡Habrá una generación de Cristianos que no van a morir!

El Dr. Armando Alducin nos comparte un estudio sobre uno de los eventos más asombrosos y controversiales de la escatología cristiana: el Rapto de la Iglesia. En esta enseñanza nos habla sobre qué pasará con aquellos que ya durmieron. También nos comparte sobre el cuerpo glorificado y cómo será este nuevo cuerpo que obtendremos por la transformación, para vivir en el Milenio.

Este tema ha sido objeto de intensos debates, teorías y especulaciones durante siglos, pero en este video, el Dr. Alducin desentraña los misterios que rodean el Rapto con claridad y respaldo bíblico.

¿Qué es el Rapto?

Para muchos, es un misterio oculto en las páginas de la Biblia. Para otros, una realidad que está a punto de cumplirse. En esta enseñanza, descubrirás qué es el Rapto según las Escrituras y cómo será ese momento decisivo cuando millones de personas sean arrebatadas en un abrir y cerrar de ojos. ¡Este no es un mito ni una teoría vaga, sino una promesa divina que podría cumplirse antes de lo que imaginas!

¿Cuándo sucederá?

El mundo está al borde del caos: guerras, desastres naturales, crisis globales… ¿Estas señales están anunciando la llegada del Rapto? El Dr. Alducin analiza los eventos actuales a la luz de las profecías bíblicas, revelando las claves que nos indican que el tiempo podría estar más cerca de lo que pensamos. ¿Estamos preparados para este suceso trascendental?

¿Quiénes serán arrebatados?

No todos estarán listos. Solo aquellos que vivan una vida en santidad y comunión con Dios serán parte de este evento sobrenatural. ¿Eres uno de ellos? Descubre lo que necesitas saber y hacer para asegurarte de que estarás entre los escogidos en ese día decisivo.

El impacto global del Rapto

¿Qué sucederá en el mundo cuando la Iglesia de Cristo desaparezca repentinamente? El caos será indescriptible. En este video, el Dr. Alducin te muestra cómo este evento cambiará radicalmente la historia humana, desencadenando una serie de eventos apocalípticos que marcarán el inicio de la Gran Tribulación. ¿Qué pasará con aquellos que queden atrás?

Este video no es solo una enseñanza más. Es una advertencia urgente. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Y cuando ocurra, será demasiado tarde para muchos. El Dr. Alducin no solo te ofrece respuestas basadas en la Biblia, sino también una guía clara sobre cómo prepararte para este evento inminente.

¡No te conformes con la ignorancia o la duda! El tiempo para actuar es ahora. El Rapto de la Iglesia es real y puede suceder en cualquier momento. Este video te abrirá los ojos a la realidad espiritual que muchos ignoran y te motivará a vivir con una expectativa ferviente del regreso de Cristo.

Comparte este video con tus seres queridos, amigos y compañeros de fe. Todos necesitamos estar informados y listos para lo que viene. Cada minuto cuenta, y la preparación espiritual es esencial.

