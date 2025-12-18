Dr. Armando Alducin ¿Qué sabes acerca de los sabios de Belén?

LA BIBLIA Y LOS SABIOS DE BELÉN

(Mateo 2:1-12)

Un programa presentado por el Dr. Armando Alducin

Este pasaje contiene el registro de la visita de los magos (gr.-magoi-“hombres sabios”) que

vinieron del oriente guiados por una estrella (fuerte resplandor de luz) hacia la ciudad de Belén

para buscar el lugar de nacimiento de Jesús. Tradicionalmente cada Navidad esta escena es

representada con un bebé acostado en un pesebre o en brazos de María, José a un lado y

rodeados de pastores y los tres hombres sabios enfrente.

Sin embargo, esta escena no es bíblica por cuatro razones:

1. La historia de los pastores y de estos hombres sabios está separada por aproximadamente

dos años, pues los pastores sí estaban ahí el día que Jesús nació, no así estos hombres sabios los

cuales solamente vieron la estrella desde lejos cuando Jesús nacía, ya que les tomó algún

,empo para llegar a Jerusalén y nunca conocieron a los pastores. El registro bíblico hace claro

que Jesús tenía como dos años de edad cuando llegaron estos hombres sabios a conocerlo

(Mateo 2:7-11,16).

2. Cuando los hombres sabios encontraron a Jesús lo encontraron en una casa (gr.-oikia-Mateo

2:11) no en un pesebre o establo (gr.-pathne-Luc.2:7).

3. Se menciona tradicionalmente que eran tres reyes, sin embargo, la Biblia no nos revela

cuántos hombres eran. Sabemos que por lo menos eran dos porque la palabra está en plural

(magos) y la razón por la cual se cree que eran tres es por los regalos que le dieron: oro,

incienso y mirra (Mateo 2:11).

Oro: símbolo de realeza o reino; incienso: símbolo de las oraciones; mirra: asociada con la

muerte al embalsamar los cadáveres. Sin embargo, esto no es ninguna evidencia, pues pudieron

ser cinco o más gentes las que le dieron estos regalos.

4. Tampoco se menciona que estos hombres eran reyes, pues la palabra griega para “magos” es

-magoi-, que significa simplemente “hombres sabios”. El registro bíblico es que llegaron un

número no conocido de hombres sabios del oriente, o sea de la Mesopotamia (Iraq, Siria).

Pero, ¿de qué manera obtuvieron este conocimiento que un “rey de los judíos” nacería pronto?

Además, aun sabiendo acerca de su nacimiento, ¿por qué querían venir a adorar a este rey en

par,cular? Estas son preguntas muy importantes, por lo cual es necesarios estudiar otros

pasajes de la Biblia para comprender esta situación tan interesante.

LA ESTRELLA

Veamos en primer lugar el asunto de la estrella, pues cuatro cosas nos indican que no era una

estrella literal.

1. Se menciona como “su” estrella (Mat.2:2), o sea, la estrella del rey de los judíos, por lo que

no podía ser una simple estrella.

2. Esta estrella aparecía y desaparecía.

3. Se movía del oriente al occidente y de norte a sur.

4. Se detuvo sobre una sola casa en Belén, exactamente donde estaba el niño Jesús. Una

estrella literal habría destruido todo nuestro planeta.

Obviamente que era algo bastante diferente, pero ¿qué era entonces?

El significado de la raíz de la palabra griega para estrella, es-aster- y simplemente significa

“radiancia” o “brillo”. Esta estrella viniendo en forma de luz radiante no era más que iel-

shekinah- o la manifestación gloriosa visible de la presencia de Dios!

Cada vez que Dios se hacía visible bajo el An,guo Testamento, se refería a la gloria del -sheki-

nah- y muchas veces venía en la forma de una nube, de fuego, de luz o alguna combinación de

estas cosas. Cuando estos hombres de Babilonia vieron este brillo o radiancia en el cielo que se

movía en la distancia, dedujeron que no era una estrella normal, sino una señal que el rey de los

judíos finalmente había nacido.

¿Cómo supieron estos hombres sabios acerca del rey mesiánico?

Habiendo determinado que esta estrella no era una estrella literal, sino el -shekinah- o la gloria

visible de Dios, tenemos varias preguntas que contestar.

¿Cómo supieron estos hombres gen,les sabios babilónicos algo acerca del nacimiento de un rey

judío y porque querían venir a adorarlo?

Del Nuevo Testamento todo lo que podemos deducir es el hecho que, de alguna manera, estos

hombres sabios babilónicos sabían acerca el nacimiento del rey de los judíos, pero para explica

esto vayamos al An,guo Testamento.

Para comenzar debemos notar que el único lugar en el An,guo Testamento donde se establece

la fecha de la primera venida del Mesías es en la profecía de las Setenta Semanas de Daniel

(Daniel 9:24-27). También recordamos que el libro de Daniel no fue escrito en Israel, sino en

Babilonia, con bastante lenguaje arameo del Imperio Babilónico.

Además, también recordemos que Daniel fue nombrado jefe de los astrólogos, sabios,

hechiceros y magos de Babilonia (Daniel 1:20; 2:12-13,27-28,47; 4:7-9; 5:11-12). El rey

Nabucodonosor hizo a Daniel el jefe de todos estos astrólogos de Babilonia, ¿por qué?