No tienes que vivir más bajo la opresión de un pecado que ya fue resuelto por la Sangre de Jesucristo. Tienes que ser libre completamente no solo en tu alma, tu espíritu, sino también en tu cuerpo. ¡Que tu animo no se canse, sino que siga firme!

