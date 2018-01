Hay algo especial en ti, "tienes el favor de Dios", y si vas a experimentar Su favor, debes vivir esperando recibirlo. Quizás no puedas verlo pero donde quiera que vayas llevas puesto una corona, tu provienes de una familia real y puedes esperar ventajas especiales que quizás otros no tengan. ¡Libera tu fe y no limites a Dios de lo que él puede hacer! - Mira aquí: [ow.ly/leXh30hXJtb] ... Más informaciónVer menos

