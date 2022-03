En la ruta con Armando Alducin – Un programa especial de Enlace+

Conoce más acerca de la vida del Dr. Armando Alducin, en una entrevista casual, más una conversación junto a Jonás González presidente de la cadena Enlace TV. En esta entrevista el Dr. Armando Alducin nos abre su corazón y nos cuenta acerca de sus inicios en el ministerio, su familia, aprendizajes como pastor y su vida cotidiana. Escucha en la voz de Armando Alducin su testimonio y su vida hasta llegar al pastorado y al hombre de Biblia como se le conoce hoy.

El Dr. Armando Alducin es conocido por su gran celo por defender las verdades de la Palabra de Dios y su gran habilidad para exponer la Profecía Bíblica. Fundó en 1982 “Vida Nueva para México” la cual cambiaría de nombre por “Vida Nueva para el Mundo. Alducin afirma haber estado al borde del suicidio, e ido del ateísmo al cristianismo después de haber tenido una experiencia con Dios, resultado de la predicación de un misionero extranjero que le dijo que el cristianismo no era meramente una religión, sino una relación personal con Jesucristo. Hace aproximadamente más de 40 años Armando Alducin tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Después de una vida en la que estudió y experimentó diversas filosofías y religiones, Armando se convirtió al ateísmo, afirmando que no podía existir una verdad absoluta en ningún sistema de pensamiento. Fue entonces cuando su hermano Alejandro, le llevó a conocer a Emilio Andereud, un misionero que vino a México. Emilio le explicó que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal viva y dinámica con Jesucristo, el Hijo de Dios y que le era necesario arrepentirse y creer que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados. Armando, lleno de lágrimas, cayó de rodillas y le entregó totalmente su vida a Jesucristo haciéndolo su Señor y Salvador.

En 1977, el Señor lo llamó al ministerio para predicar y hacer discípulos en México y funda la iglesia «Vida Nueva para México«, renombrada «Vida Nueva para el Mundo«, debido a que el Ministerio se dio a conocer en varios países. Años después de la creación de la iglesia VNPEM, Armando Alducin se dio cuenta que la iglesia debía salir de sus cuatro paredes y no podía esperar que la gente, llegara a la iglesia. Entonces comenzó a realizar desayunos-conferencias cada 2 meses en un lugar neutral: El hotel Sheraton. Siendo las conferencias no de carácter religioso sino científico, enseñando que el ateísmo no es un sinónimo de inteligencia, sino de irracionalidad con pruebas históricas, psicológicas, antropológicas, arqueológicas, genéticas, químicas y físicas contenidas en la Biblia. Esto fue un éxito, y muchas personas, le entregaron su vida a Jesucristo, provocando un gran crecimiento de la iglesia.Dios le abrió las puertas para dar a conocer de su amor en muchas otras naciones. Actualmente, «Vida Nueva para el Mundo» ha fundado más de 40 iglesias en diferentes partes de México, E.U., Centro y Sudamérica (Costa Rica y Colombia), Europa e Israel, además de sostener a varias misiones alrededor del mundo y está llevando el evangelio a más de 62 naciones en el mundo mediante programas de televisión y radiodifusoras, en donde Armando comparte poderosos mensajes de la Palabra de Dios.

