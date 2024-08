¿Es correcto maldecir? – Pregúntale al pastor – Enlace TV

En este controversial episodio de “Pregúntale al Pastor”, los pastores discuten una pregunta que muchos creyentes se han hecho: ¿Es posible que un cristiano sea maldecido? ¿Permitiría Dios que una maldición afecte a un seguidor suyo?El Pastor Juan Carlos comienza explicando el concepto de maldición desde una perspectiva bíblica. En las Escrituras, una maldición es una declaración de infortunio o juicio que se pronuncia sobre una persona. Sin embargo, para los cristianos, la protección divina es una promesa constante y poderosa. A través de diversas referencias bíblicas, los pastores enfatizan que aquellos que están en Cristo son nuevos, redimidos y protegidos por la sangre de Jesús. Uno de los puntos clave que se explora es la soberanía de Dios y su protección sobre sus hijos. El Pastor Juan Carlos cita versículos como Proverbios 26:2, que afirma que “como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca llegará”. Esto indica que una maldición sin motivo no tiene poder sobre un creyente. Además, el pastor resalta cómo en Números 23:8, Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios los había bendecido. El programa también aborda la importancia de vivir una vida en obediencia y fe. Los pastores aconsejan a los creyentes mantenerse firmes en su fe, orar continuamente y buscar la santidad, ya que una vida piadosa cierra las puertas a cualquier influencia negativa. También se responderán preguntas sobre si estar endeudado es bueno. Este episodio no solo ofrece claridad sobre la cuestión de las maldiciones, sino que también fortalece la fe de los creyentes al recordarles la poderosa protección de su Padre celestial.

Pregúntale al pastor es un programa de la cadena de televisión Enlace TV. En este programa que sale todos los jueves por Enlace TV, podrás encontrar respuestas a preguntas de la Biblia y también de la vida cristiana. Un grupo de pastores dan respuestas a la luz de la Palabra y su experiencia como pastores. En Pregúntale al pastor, los pastores responden a preguntas teológicas, familiares, y muchas temáticas más relacionadas a la vida del creyente cristiano. En un ambiente ameno, participan pastores como: Alberto Delgado De la Iglesia Alpha y Omega en Miami, la pastora Consuelo Salazar De la Iglesia El lugar de su presencia en Bogotá, Colombian, Orlando Terrero desde Dallas, TX, Juan Carlos Sánchez quien es un pastor y teólogo de Costa Rica, además de Jonás González y Roger León, quienes conducen el programa y a su vez intervienen con su opinión para ampliar algún tema. Pregúntale al pastor se transmite por EnlaceTV hace más de 10 años, en donde los pastores en medio de una sana discusión exponen sus puntos de vista según las diferentes interrogantes.

