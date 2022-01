Joyce Meyer – Tu salud espiritual – Disfrutando la vida diaria – Enlace TV

Joyce Meyer nació en 1943 en el barrio de O’Fallon al norte de San Luis (Misuri). Joyce Meyer afirma haber escuchado a Dios llamarla por su nombre una mañana en 1976, mientras oraba intensamente camino a su trabajo. Aunque era cristiana desde los nueve años fue su infelicidad la que la hizo profundizar su fe.Comenzó a liderar un estudio matutino de la Biblia en la cafetería local y se convirtió en miembro activo del «Life Christian Center», una iglesia evangélica carismática fundada en 1980. Joyce Meyers se convirtió en uno de los pastores asociados de la iglesia e inició su ministerio de predicación presentando y enseñando en el estudio bíblico semanal para mujeres «Vida en la Palabra». El programa Disfrutando la vida diaria es parte de Joyce Meyer Ministries que busca llevar la Palabra De Dios a cristianos y no cristianos a través de la fe en práctica, mostrando como disfrutar el día de la mejor manera con principios bíblicos. Disfrutar la vida diaria son enseñanzas, son devociones, son palabras que ayudan a incrementar la fe y no desfallecer en el crecimiento espiritual. Disfrutando la vida diaria es transmitido por varias cadenas televisivas y traducido a distintos idiomas para que cada vez más personas tengan acceso a la Palabra De Dios. Enlace es una de los canales que actualmente transmite Disfrutando la vida diaria por largo tiempo y ahora también Enlace Plus cuenta con episodios en donde Joyce Meyer comparte el evangelio de manera práctica.

