La ira de Dios – Dr. Armando Alducin – Las 7 Copas del Apocalipsis

LAS SIETE COPAS DEL APOCALIPSIS (Apocalipsis 16:1-16)

Una estudio elaborado por el Dr. Armando Alducin

Antes de estudiar el juicio de las Siete Copas, veamos en primer lugar este juicio como una trampa en la que caerán los ejércitos enemigos en el Armagedón (v.14-16).

¿Quiénes serán los que reúnan a todos estos ejércitos en esta trampa divina en el Armagedón y en la tierra de Israel? Este pasaje los identifica como espíritus demoníacos, por supuesto, guiados por el poder de Satanás y canalizados por el Anticristo y Falso Profeta para aniquilar a Israel.

Así que la mayoría de las naciones del mundo se reunirán para el drama final de la historia por tres poderosos demonios enviados por Satanás y su Anticristo. Sin embargo, actuarán en concierto con la voluntad permisiva del plan perfecto del Dios soberano que han tratado de abortar desde siglos atrás. Pero es Dios realmente quien juntará a las naciones en las planicies de Israel, pues será la trampa final que les tenderá a los pecadores y al Anticristo (Zac.12:2-4, Ap.19:19-21).

De estos pasajes podemos concluir que la Batalla del Armagedón es la rebelión final del ser humano de esta época y ocurrirá al regreso de Jesucristo (Zac.14: 1-5).

Observamos también que este evento no es llamado, “el gran día de Dios”, sino “la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso” (Ap.16:14). Y como hemos visto anteriormente, los términos “Día de Dios” y “Día del Señor”, son sinónimos (2Ped.3:10,12).

En otras palabras, el Armagedón no es la suma total del Día del Señor, pues Armagedón será el sexto evento en una serie de plagas sucesivas y rápidas en el juicio de las Siete Copas. Entonces, estas siete plagas deben describir el amplio contexto y la suma total del Día del Señor. El Día del Señor pues, inicia cuando estos siete juicios caigan sobre un mundo que estará esperando paz y seguridad casi al final de la Gran Tribulación (I Tes.5:3). La evidencia que el juicio de estas Siete Copas serán eventos post-tribulacionales y que incorporan toda la secuencia del Día del Señor al borde del regreso de Cristo, lo podremos demostrar con los siguientes hechos.

El tiempo de las Siete Copas: Primero, las Copas representan lo “último” de la ira de Dios (Ap.15:1), en otras palabras, decir que la ira de Dios ha terminado en una serie de eventos particulares, es decir que el Día del Señor ya ha sucedido, pues este día es descrito específicamente como “el Día

de la ira” (Sofonías 1:14-18).

Esto significa que es un evento post-Tribulación, o sea, el episodio dramático de nuestra historia. Además, lo “último” de la ira de Dios (las Copas) debe incluir “el gran lagar de la ira de Dios”, que será parte de “la cosecha final” de la tierra, un evento llamado específicamente por Jesús “el fin del siglo (Mat.13:39; Ap.14:14-20).

Segundo, las primeras Cuatro Copas acabarían con la vida si se extendieran más allá de este período (Ap.16:1-9). Un claro pasaje acerca del Día del Señor y que representa las primeras cuatro Copas lo encontramos en (Is.24:1-6). El rango y severidad de estos juicios significa que la vida no podría sobrevivir mucho tiempo sin la intervención directa

de Dios. Es claro que los juicios de las Copas están compactadas y distribuidas de manera rápida dentro de un período relativamente corto y terminadas con el regreso de Cristo.

Tercero, con toda probabilidad, la Quinta Copa es el evento que causará al “rey del norte” (Anti-cristo), se encuentre atemorizado y salga con gran ira a destruir y aniquilar a muchos judíos en la Batalla del Armagedón (Dan.11:44-45). En esta secuencia de eventos el Anticristo es “atemorizado” por reportes del oriente y del norte, después sale con gran ira para destruir Israel y los judíos, llega a Israel y planta su campamento para prepararse para el Armagedón. El juicio de las Copas será muy intenso, pero será la Quinta Copa la que estará dirigida a al reino de Anticristo, el cual será completamente cubierto de tinieblas (Ap.16:10).