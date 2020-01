Los creyentes establecidos en la oración, dejarán pasar la oportunidad buena para poder esperar la mejor.

Colosenses 1.3-12

¿Alguna vez se le ha hecho difícil sintonizar una estación de radio a causa de la estática? Si ajusta el dial, por lo general puede obtener una recepción clara. La vida cristiana funciona de la misma manera. A veces tomamos decisiones, y luego experimentamos una vaga pero molesta sensación de que algo está mal, a lo cual llamo “estática espiritual”.

A la mayoría de los cristianos no les sorprende que Dios quiera que conozcan la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, muchos no han considerado que también nos capacita para elegir entre lo que es bueno y lo que es mejor. Satanás, a veces, nos muestra algo que parece bueno justo antes de que Dios envíe lo mejor que tiene para nosotros. A menudo, saltamos a lo primero y perdemos lo segundo. Pero los creyentes que cultivan el discernimiento espiritual reconocen la advertencia del Espíritu Santo de esperar; tal “estática” dice que una oportunidad puede parecer excelente, pero no es correcta.

Los creyentes establecidos en la oración, dejarán pasar la oportunidad buena para poder esperar la mejor. Orarán y confiarán hasta que su corazón reciba la seguridad de Dios. La vida está llena de incertidumbre y dudas, pero nuestra relación con Cristo no necesita estarla. Él da discernimiento espiritual a todos los que buscan hacer su voluntad.

Devocional original de Ministerios En Contacto

La ventaja del discernimiento