Luis Palau pide oración por su salud – Diagnosticado con cáncer

El conocido evangelista Luis Palau ha solicitado oración a todos los hermanos en Cristo debido a un diagnóstico médico. Según informó en un video subido en sus redes sociales, al volver de un viaje a Inglaterra, lo que pensaban era una bronconeumonía, sería cáncer que ha afectado sus pulmones y el pecho.

En sus propias palabras declara: “Yo quisiera que todos oren por mí hermanos queridos, yo quiero la voluntad de Dios, pero si el Señor quiere, que Él obre por su misericordia en respuesta a las oraciones. Y una oración que les pido que hagan, es que si me toca quedarme que honremos al Señor hasta el último día de la vida, sea un año, diez año, lo que sea. Si el Señor me lleva, yo me gozo mucho, porque la verdad que creyendo en la Palabra de Dios sabemos que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Jesucristo dijo “Nunca te dejaré, nunca te abandonaré” en Hebreos, de modo que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. La verdad yo con ansias veo el momento de llegar al cielo, la verdad. Muchos de ustedes me han oído hablar de mi padre que murió cantando y citando la Palabra de Dios y se fue a estar con Cristo, yo quiero también ir de esa manera, que mi familia, los jóvenes y los nietos vean un hermano que confía en el Señor.”