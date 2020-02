¿No está usted agradecido de que alguien le haya compartido estas verdades y presentado al Salvador? Hagamos lo mismo con nuestros amigos y seres queridos que aún no han descubierto el gozo de la salvación.

1 Juan 4.7-21

Vivimos en un mundo donde pocas personas buscan a Dios. Pero quien quiera que no tenga una relación con el Salvador, estará bajo el juicio del Altísimo por toda la eternidad (Mt 7.21-23). Como embajadores de Cristo, debemos estar dispuestos a compartir el evangelio (2 Co 5.20). He aquí cinco palabras clave para ayudarnos a comunicar la buena nueva de Dios:

LA NECESIDAD: La persona debe primero reconocer que algo anda mal entre ella y Dios (Ro 3.10), y que no es algo que pueda arreglar por sí misma.

LA PROVISIÓN: Dios envió a su Hijo Jesús para pagar la deuda que tenemos por nuestros pecados.

EL COSTO: Para nosotros, la salvación es gratuita; es un regalo. Pero tuvo un precio muy alto para Dios, ya que sacrificó a su Hijo (Ro 6.23).

LA FE: Solo hay un camino a la salvación, y es poner la fe en Jesucristo (Jn 14.6).

LA SEGURIDAD: Cuando creemos, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Mediante Él, sabemos que somos hijos de Dios y que pasaremos la eternidad con el Padre celestial.

¿No está usted agradecido de que alguien le haya compartido estas verdades y presentado al Salvador? Hagamos lo mismo con nuestros amigos y seres queridos que aún no han descubierto el gozo de la salvación.

Devocional original de Ministerios En Contacto

1

Cómo compartir nuestra fe