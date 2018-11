Tú eres la Iglesia Parte 1

Efesios 4.12 | Nueva Traducción Viviente

«Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios».

Si piensas que las estadísticas de desempleo en Estados Unidos no son las mejores, echa un vistazo a la iglesia. El veinte por ciento de sus miembros ofrenda el ochenta por ciento de sus ingresos y hace el ochenta por ciento del trabajo. Los demás se sienten felices como espectadores. Es fácil estar sentado, criticar y preguntar: «¿Por qué la iglesia no hace algo con respecto al problema?». Alto ahí… ¡tú eres la Iglesia! ¡Haz algo al respecto!». Quizás digas: «Pero es que me fui de mi iglesia porque no me gustaba como hacían las cosas». No abandonaste la Iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, en lugar de hablar sobre lo que tu iglesia no hace, mírate en un espejo y pregúntate: «¿Qué estoy haciendo yo por el Señor?». ¿Sabes lo que es un futbolista de lunes por la mañana? Es uno que analiza el partido cuando se termina, critica a los jugadores, se queja por las decisiones de los árbitros y se siente contento sentado en las gradas —como espectador— en vez de ser un jugador. ¡Fácil, ¿no?! Se necesita compromiso para pasar horas y horas entrenando, sabiendo que el público te abucheará, que tu adversario tratará de sacarte del campo de juego y que terminarás el partido agotado y sucio. La Biblia dice en Efesios 4.12-14 dice que la responsabilidad de tu pastor es «preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia… Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños». ¡Medita en esto! Entonces, la palabra para ti hoy es: ¡tú eres la Iglesia!

…en lugar de hablar sobre lo que tu iglesia no hace, mírate en un espejo y pregúntate: «¿Qué estoy haciendo yo por el Señor?

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

DEJA UN COMENTARIO

0

Tú eres la Iglesia Parte 1