Segunda de Corintios 5.17 | Nueva Versión Internacional

«Si alguno está en Cristo, es una nueva creación».

Se cuenta la historia de un hombre que estaba leyendo el periódico y se topó con un mapa del mundo. Lo recortó, lo cortó en pedacitos y le pidió a su hijito que lo montara. Después de un rato, el niño le dijo: «¡Ya terminé!». Maravillado, el papá le preguntó: «¡Tan rápido! ¿Cómo lo hiciste?». Su hijo respondió: «Lo viré y en la parte de atrás estaba la foto de un hombre. Monté al hombre… ¡y todas las piezas del mundo cayeron en su sitio!». No puedes cambiar el mundo, pero Cristo puede cambiarte a ti y cuando eso ocurre tu mundo comienza a caer en su sitio. La Biblia dice: «Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!». Sin embargo, no le entregues a Jesús solo tu corazón, entrégale toda tu vida. Sí, el ladrón en la cruz encontró redención cuando estaba a punto de morir, así que no hay límite de edad para la salvación. Pero J. O. Wilson señala: «Imagínate que Pablo se hubiera convertido a los setenta años y no a los veinticinco. No habría Pablo en la historia. Hubo un Matthew Henry porque se convirtió a los once años y no a los setenta… Un Jonathan Edwards porque se convirtió a los ocho y no a los ochenta; un Richard Baxter porque aceptó a Cristo a los seis y no a los sesenta. ¡Cuánto más vale un alma que tiene toda una vida de oportunidades delante de ella que el alma que no tiene ninguna! Tanto en el contexto de las almas como en el mercado, los corderos tienen más valor que las ovejas».

La palabra para ti hoy es: entrégale toda tu vida a Cristo y espera a ver lo Él que hace con ella.

Si vives en EE.UU. y deseas recibir este devocional "Una Palabra para Ti Hoy" en español o en inglés puedes llamar al 800-856-6159.

