Alégrate con los demás

Romanos 12.15 | Nueva Versión Internacional

«Alégrense con los que están alegres».

William Barclay dijo: «Es más difícil felicitar a otra persona por su éxito cuando implica una desilusión para nosotros que compadecernos con su tristeza… Solo cuando nuestro ego ha muerto podemos alegrarnos tanto con el éxito de los demás como con el nuestro». La casa de Karen Ehman llevaba veinte meses en el mercado cuando su amiga la llamó para decirle que la de ella se había vendido en veinte días. Ehman comenta: «Aunque me alegré por ella… sentí un poco de envidia… es una mentalidad de “pobre de mí” cuando Dios contesta la oración de otra persona y mi respuesta parece ser “no” o “ahora no”. Cuando era pequeña envidiaba a los niños que vivían con sus dos padres… en la escuela secundaria era la apariencia de las otras chicas y su linda ropa… mi apariencia física era común y aunque era amiga de todos los chicos, no era la chica de nadie. En la universidad envidiaba a las chicas que recibían respuesta a sus oraciones por un príncipe azul… Después que me casé, perdí un embarazo y se truncaron mis sueños de maternidad… pero dibujaba una sonrisa en mi rostro y asistía a la celebración de bienvenida de otro recién nacido. La cura para la envidia no es fácil… Pero Jeremías 33.3 dice que cuando clamas a Dios, Él te permite entender cosas que no comprenderías por ti misma. En lugar de suplicarle que se venda mi casa, que se lleve mi dolor, que arregle a mis hijos, necesito preguntarle qué está tratando de enseñarme que no aprendería si me rescatara; y qué cualidades Él está tratando de desarrollar en mí. Dios está dispuesto y es capaz de responder a nuestras oraciones como Él quiera… [Su objetivo es] que crezcamos para parecernos más a su Hijo». Pablo escribe: «Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran». Para parecerte a Cristo, necesitas la capacidad para hacer las dos cosas.

Dios está dispuesto y es capaz de responder a nuestras oraciones como Él quiera… [Su objetivo es] que crezcamos…

Alégrate con los demás