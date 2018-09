Cuando nos desviamos del camino, el Padre celestial algunas veces hablará a través de otros creyentes para alcanzarnos.

1 Samuel 3.1-10

Cuando no estamos escuchando la voz del Señor, Él puede enviar un mensaje por medio de otra persona. En el pasaje de hoy, por ejemplo, el joven Samuel no entiende lo que está sucediendo. Oye hablar a una persona, pero no la reconoce como la voz de Dios. Sin embargo, su mentor —Eli, el sacerdote— discierne que el Padre celestial lo estaba llamando, y le dice qué hacer (1 Samuel 3.9). Al seguir su consejo, Samuel comienza una carrera que duró toda la vida comunicando a los demás lo que le decía la voz de Dios. Pero esto podría no haber sido así si Eli no hubiera instruido a su joven ayudante.

Yo mismo tuve una experiencia parecida hace varios años. Un amigo me llamó para decirme: “Mientras estaba orando, Dios me dijo que te dijera que pases el día de mañana en ayuno y oración antes de tomar cualquier decisión”. Esto me impactó de una manera poderosa, porque de hecho debía tomar una decisión muy importante, pero no había forma de que mi amigo lo supiera. Hice lo que me aconsejó, y mediante este proceso, Dios me guió a la respuesta que necesitaba. De hecho, descubrí que me estaba moviendo en la dirección equivocada, y habría cometido un error terrible si mi amigo no me hubiera llamado. Pero Dios intervino y llamó mi atención de una manera notable. Cuando nos desviamos del camino, el Padre celestial algunas veces hablará a través de otros creyentes para alcanzarnos. Por lo tanto, es vital mantener una red cercana de hombres y mujeres que aman y buscan a Cristo. Agradezca al Señor por los hermanos en la fe con los que se relaciona, y ore por sabiduría para discernir el consejo que le ofrezcan.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Dios habla por medio de un amigo