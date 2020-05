Jesús venció la muerte mediante la cruz y su resurrección, preparando el camino para todos los que ponen su fe en Él.

Apocalipsis 1.4-8

Juan escribió el libro de Apocalipsis para alentar a los cristianos que estaban siendo perseguidos por el emperador romano Domiciano. Unos 25 años antes, Roma había destruido Jerusalén y había quitado derechos a los cristianos. Muchos creyentes comenzaban a preguntarse: ¿Dónde está Cristo? ¿Sigue siendo el Señor? Por lo tanto, el propósito principal de Juan al escribir este libro era recordar a los creyentes que Jesucristo estaba vivo, y que era y continuaría siendo el mismo Todopoderoso Hijo de Dios.

Nosotros también podemos cobrar aliento recordando quién es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 1.5 nos recuerda que es el testigo fiel, lo que significa que podemos confiar en todo lo que dice. Y no solo sus palabras son verdaderas, sino que según Juan 14.6, Él mismo es la verdad. En otras palabras, si dice que hará algo, podemos confiar en que sucederá. Lo cual incluye no solo su declaración de que la vida en este mundo no es todo lo que hay, sino también que Él estará con nosotros para siempre (1 Ts 4.17).

Sabemos que las palabras de Cristo son dignas de confianza, porque Él venció la muerte mediante la cruz y su resurrección, preparando el camino para todos los que ponen su fe en Él. Si

usted no tiene la seguridad de que Cristo vive y está activo en su vida, recuerde todo lo que Él hizo para cumplir su palabra.

Devocional original de Ministerios En Contacto

1

Jesucristo, el testigo fiel