¡Dios lo hará otra vez!

En el capítulo 4 del libro de Josué vemos cómo Dios cumplió la promesa que le había hecho al pueblo de Israel de llevarlos a la tierra prometida. Los sacó de la esclavitud dándoles la libertad. Dios no quería que los israelitas olvidaran lo que Él había hecho por ellos, quería que siempre recordaran que el Señor es fiel y poderoso. Tómate un tiempo para recordar las cosas que Dios ha hecho por ti. Alábalo y agradece Su fidelidad. Haz un compromiso con Él de que nunca olvidarás las cosas que ha hecho por ti. Quizás hoy tú has presentado una petición de oración delante del Señor y estás esperando la respuesta; no te desanimes, ni te impacientes, recuerda victorias pasadas y milagros maravillosos que El hizo por ti. ¡Dios lo hará otra vez!

Devocional original de Mariam Delgado

Recordando victorias pasadas