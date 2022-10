¿Se pierde la salvación? – Pregúntale al pastor – Enlace TV

Nos llega la siguiente pregunta: ¿está mal si me congrego y sirvo en un congregación donde se cree que la salvación se pierde? yo no estoy de acuerdo que se pierda, y eso me causa malestar cuando lo declaran ¿qué debo hacer?

Escucha la opinión de los pastores.

Los pastores y anfitriones de Aquí Entre Nos responden preguntas que llegan por medio de las redes sociales. Diferentes opiniones, diferentes puntos de vista pero con una misma pasión, la Palabra de Dios.

Pregúntale al pastor es un programa de la cadena de televisión Enlace TV. En este programa que sale todos los jueves por Enlace TV, podrás encontrar respuestas a preguntas de la Biblia y también de la vida cristiana. Un grupo de pastores dan respuestas a la luz de la Palabra y su experiencia como pastores. En Pregúntale al pastor, los pastores responden a preguntas teológicas, familiares, y muchas temáticas más relacionadas a la vida del creyente cristiano. En un ambiente ameno, participan pastores como: Alberto Delgado De la Iglesia Alpha y Omega en Miami, la pastora Consuelo Salazar De la Iglesia El lugar de su presencia en Bogotá, Colombian, Orlando Terrero desde Dallas, TX, Juan Carlos Sánchez quien es un pastor y teólogo de Costa Rica, además de Jonás González y Roger León, quienes conducen el programa y a su vez intervienen con su opinión para ampliar algún tema. Pregúntale al pastor se transmite por EnlaceTV hace más de 10 años, en donde los pastores en medio de una sana discusión exponen sus puntos de vista según las diferentes interrogantes.

