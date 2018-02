AQUÍ ENTRE NOS

El favor de Dios no viene y se va, el favor de Dios te rodea como un escudo. Hay tiempos definidos cuando este favor se mostrará, en ese tiempo Dios te va a promover y te pondrá en alto. "No te desesperes en lo que Dios te prometió, no dejes que ese sueño se muera". - Mira aquí: [ow.ly/RTGx30ij5aj] ... Más informaciónVer menos

Joel – Su tiempo predefinido de favor enlace.org Su tiempo predefinido de favor.