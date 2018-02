Hoy honramos la vida del evangelista Billy Graham. Más de 200 millones de personas escucharon el mensaje de Jesús a través de sus cruzadas evangelísticas en 185 países. Esto sin contar los millones que lo escucharon por la televisión, vídeos y sus libros.

Solo Dios sabe el impacto espiritual que Billy Graham tuvo en su paso por la tierra. A sus 99 años de vida, sabemos que hoy está recibiendo su recompensa acompañado de muchos que están en el cielo gracias a su valentía.

Que su vida nos anime hoy a seguir compartiendo las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario.















“Mi legado, creo, será como dijo el apóstol Pablo, en los corazones de las personas. No creo que sea un edificio o una organización o un lugar donde mi nombre sea prominente. Creo que va a ser en los corazones de las personas cuyas vidas han sido tocadas o cambiadas como resultado del Evangelio que hemos podido proclamar “. – Billy Graham

2 de Timoteo 4:8

Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida.

¡Gracias por inspirarnos!

Billy Graham

1918-2018

Imágenes cortesía de Billy Graham Evangelistic Association

4894

Billy Graham pasa a la presencia del Señor a sus 99 años