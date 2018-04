CASA DE DIOS

El éxito no es mover la piedra, el éxito es empujarla. Aunque tu presente no sea halagador, la clave no es como lo vives sino como te relacionas con el. "Cuando tú sabes hacia donde vas no hay tempestad que pueda contra ti".Tenemos más futuro que pasado, de esto nos comparte Héctor Teme Pastor, teólogo y Master Coach. Mira más videos en www.enlace.org/ ... Más informaciónVer menos

Video