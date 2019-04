El deseo de relacionarse con nosotros es una de las maneras en que Dios expresa su paternidad.

Mateo 6.8-13

El deseo de relacionarse con nosotros es una de las maneras en que Dios expresa su paternidad. Observe cómo las primeras palabras del Padrenuestro pasan de su paternidad a su santidad: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre” (Mt 6.9). En una frase, Cristo nos enseña que podemos tener una relación personal con Dios, aunque sea santo y perfecto. Esta oración tiene un sentido de transparencia, que indica una relación cercana y de confianza. Podemos pedirle a nuestro Padre que cubra nuestras necesidades diarias y perdone nuestros pecados; también podemos pedirle que nos dé el poder de perdonar a quienes pecan contra nosotros.

Guardar silencio ante Dios nos permite sentir su presencia, y cuanto más nos acerquemos a Él, más nos revelará quién es. También comprenderemos mejor su deseo de comunicarse con nosotros y de demostrarnos su amor. Y podemos confiar en que nos escucha. Si no fuera así, ¿por qué habría dicho el Señor Jesús: “Pedid, y se os dará” (Lc 11. 9)? El amor incondicional de Dios, la mayor expresión de su paternidad, es el mismo tanto para aquellos que lo aceptan como para quienes lo rechazan. Pero, por desgracia, quienes rechazan al Señor se posicionan de una manera que no pueden disfrutar de su amor divino. Pero quienes seguimos a Cristo permanecemos bajo el cuidado y la protección incondicionales de Dios, accesibles del todo (Jn 15.9-11). El Señor promete estar con nosotros para siempre (14.16-18). ¡Qué maravilloso es tener un Padre que nos conoce de verdad, que nos habla y que nos ofrece un amor incondicional que no tendrá fin!

Devocional original de Ministerios En Contacto

Cómo expresa Dios su paternidad