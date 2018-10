Di siempre la verdad

Salmos 51.6 | Reina-Valera 1960

«Tú amas la verdad en lo íntimo».

Sobre Cristo, la Biblia afirma en Isaías 53.9: «[No] hubo engaño en su boca». Y si Dios hace en nosotros lo que tiene que hacer, tampoco lo encontrarán en la nuestra. El Señor no busca reducir al mínimo nuestro engaño, sino eliminarlo completamente. Él es muy directo al hablar de la deshonestidad. En Salmos 101.7 dice: «Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño». En 1 Corintios 6.9-10, Pablo hace una lista de los tipos de personas que no heredarán el reino de Dios: los que pecan sexualmente, adoran ídolos, se emborrachan, los que estafan a la gente y… mienten sobre los demás. ¿Quieres decir que mis mentirillas y adulaciones producen la misma ira celestial que el adulterio y la agresión agravada? Aparentemente así es. Dios ve la trampa en los impuestos sobre los ingresos de la misma manera que ve el arrodillarse delante de ídolos. En Proverbios 12.22 leemos: «El SEÑOR aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad». ¿Por qué una postura tan severa? Hebreos 6.18 explica que es porque la deshonestidad se opone completamente al carácter de Dios. No es que Dios no mentirá, o que ha decidido no mentir, sino que no puede mentir. Un perro no puede volar, un pájaro no puede ladrar y Dios no puede mentir. Cuando Él hace un pacto, lo cumple. Cuando hace una declaración, la dice en serio. Cuando proclama la verdad, podemos creerla. En 2 Timoteo 2.13 dice: «Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo». Con Dios, la verdad no es un área gris, es blanca o negra. Por lo tanto, si estás tomando en serio tu caminar con Él y anhelas agradarlo, tienes que comprometerte con «la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad».

Dios envía a personas para que te amen y te ayuden a liberarte y a alcanzar tu potencial.

