Sonia Luna – Orar por mi nación – Casa de Dios – Enlace TV

Debemos de pararnos en la frecha y clamar a favor de nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro país.

Casa De Dios cuenta con una visión de discipular. En Casa de Dios trabajamos para compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo, por medio de grupos de amistad, programas de televisión y radio, redes sociales, YouTube, iglesia en línea, literatura, congresos internacionales y cruzadas de sanidad, compartiendo el amor de Dios con millones de personas que lo han recibido como su Señor y han transformado su vida.El modelo de Casa De Dios inició una noche cuando el pastor Cash Luna oraba por la Iglesia, pues buscaba cómo atender a la gran cantidad de personas que se acercaban. Recién se iniciaban las Noches de Gloria, por lo que se experimentó un crecimiento acelerado, debido a la unción del Espíritu Santo y los milagros de sanidad. En ese momento, el pastor Cash Luna le preguntó a Dios qué debía hacer para cuidar a tanta gente que se añadía y el Señor le respondió con otra pregunta: “Si hubieras sido uno de mis doce discípulos cuando caminé en la tierra y te pido que formes discípulos, ¿cómo los harías?” El Pastor Cash Luna respondió: ”Pues como te vi hacerlos”. Así que el Señor lo confrontó y le dio instrucción. Con el objetivo de alcanzar multitudes y discípularlas hasta ganar Guatemala para Cristo, el pastor Cash Luna, su esposa Sonia Luna y sus tres hijos: Juan Diego Luna, Ana Gabriela Luna y Carlos Enrique Luna, pusieron en marcha la implementación del modelo de Jesús, el cual surgió del detallado análisis del Evangelio.Casa De Dios es actualmente una iglesia reconocida a nivel internacional, con más de 25,000 miembros.Desde 2001 organiza dos congresos internacionales en Guatemala, Ensancha y Hechos, que han sido de gran bendición para líderes, pastores y jóvenes latinoamericanos. Además, Casa de Dios desarrolla las masivas de milagros Noches de Gloria en diferentes ciudades de Latinoamérica, donde en promedio se han congregado más de 60 mil personas, es co-chair para Latinoamérica de la organización global de líderes Empowered21 y dirige La Cantera, un curso de capacitación que brinda información en tres áreas básicas: comunicación, legal y administración.Sonia Luna y su esposo, el pastor Cash Luna, fundaron Casa de Dios en Guatemala. Sonia Luna es conocida como la pastora general de Casa de Dios y comparte un lugar de honor y dignidad dentro de la iglesia. Está a cargo del ministerio de intercesión de Casa De Dios, además de compartir Palabra en diversos congresos y ministerios dedicados a la mujer. Actualmente se puede encontrar contenido de Casa De Dios a través de la Plataforma de Enlace Plus. Programas como: Intercesión, Corazón de Luna, Noches de gloria, LEAD y Casa De Dios son parte de la plataforma Enlace Plus, así como los distintos artículos y podcast que comparten distintas enseñanzas para fortalecer la fe de cada uno de los usuarios de Enlace Plus.

