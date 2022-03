Abrahan Ferrer – La Perspectiva de Dios – Otoniel Font – Enlace TV

Tu peor crítico eres tú mismo, pero no importa cómo tú te veas, sino lo que Dios ha dicho de ti. Cuando tú te sostienes como viendo al Invisible, tu problema es un punto de partida. Que nadie te juzgue; tú no te has rendido.

El Pastor Otoniel Font comenzó a pastorear en Junio de 1994 a los 19 años de edad junto a su esposa Omayra. En Enero de 2004 fue dirigido por Dios a pastorear la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, Puerto Rico. Desde ese momento, la iglesia ha tenido una transformación y crecimiento sin precedentes, llevando la iglesia a un nuevo nivel de prosperidad. El Pastor Otoniel Font es conocido por su dinámica predicación de la Palabra de Dios. Sus enseñanzas presentan principios básicos de la Palabra con la intención de exhortar y motivar al pueblo de Dios. Sus mensajes han impactado a miles de vidas en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica, por medio de sus servicios semanales, programas de radio y televisión, transmisión a través del Internet, aportaciones a revistas y periódicos, y por sus visitas a diferentes ministerios internacionalmente. Su programa de televisión Generación Victoriosa es transmitido por la cadena Enlace TV llegando a millones de televidentes. Sus programas de radio «Generación Victoriosa Mediodía» por la Estación de la Familia 89.1 y «Alegría para el Alma» por Noti-Uno 630 gozan de gran popularidad entre los radioescuchas. Ha escrito varios libros, entre estos: Contestación para una Oración sin Respuesta, Recupera lo que Es Tuyo y De un Sueño al Palacio, el cual ha sido todo un éxito en ventas en Latinoamérica y Puerto Rico. El Pastor Otoniel Font posee un bachillerato en Administración de Empresas de la FMU y el 24 de febrero de 2006 recibió su grado de Doctorado en Filosofía Religiosa. Está felizmente casado con Omayra Font y juntos han procreado cuatro hijas: Joanirie, Janaimar, Jenibelle y Jilllianne.

