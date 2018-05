18: David Rivera – Quítate la máscara

Conoce en este episodio la historia del pastor David Rivera. Su vida te hará tener una perspectiva diferente acerca de la identidad que tenemos en Cristo y cómo es necesario tener un verdadero encuentro con el Señor para descubrir lo que Él te ha llamado a hacer.

“Dios me habló en una reunión y me dijo: “Quítate tus máscaras, todo el tiempo te has puesto máscaras para que los demás te acepten, cuando todo el tiempo yo te he aceptado y amado; no vivas más así.” – David Rivera