Colosenses 4.5 | Reina-Valera 1960

«Andad sabiamente… redimiendo el tiempo».

Nada nos cuesta más que el tiempo malgastado. Cada minuto que perdemos se va para siempre. Hoy día tenemos más aparatos para ahorrar tiempo que ninguna otra generación, pero parece que tenemos menos tiempo. Para tomar las riendas de tu vida tienes primero que asumir el control de tu tiempo. Esto significa redirigir cada minuto malgastado hacia una causa digna. Todos tenemos cosas que deseamos hacer, que planificamos hacer y que nos sentimos mal por no hacerlas. Pero entiende esto: tus relaciones y tus hábitos de lectura marcarán la diferencia entre la persona que eres ahora mismo y la que serás de aquí a diez años. Y la Biblia es el primer libro que debes leer; es el manual de sabiduría más importante del mundo. He aquí una sugerencia que te ayudará: en lugar de tener una actitud de «todo o nada» hacia la lectura de la Biblia, aprovecha tu «tiempo entremedio». Te sorprenderá lo mucho que los minutos malgastados cada día y cada semana se convierten en horas de tiempo productivo. J. Oswald Sanders nos presenta tres consejos fantásticos: (1) Detén las goteras. No veamos nuestro día solo en término de horas, sino en medidas de tiempo más pequeñas. Si cuidamos de los minutos, las horas se cuidarán a sí mismas. (2) Establece prioridades. Dedicamos mucho tiempo a cosas que solo tienen importancia secundaria. Prestamos tanta atención a los detalles insignificantes que los asuntos de más importancia quedan relegados. Esto es particularmente cierto en lo que respecta a los asuntos espirituales. (3) Comienza a planificar. Sin un plan, tendemos a desviarnos. Entonces, en actitud de oración, pregunta: «¿Cómo puedo planificar mejor el día de hoy?». Compra todos los minutos adicionales con el mismo entusiasmo que un avaro acumula el dinero.

Asume el control de tu tiempo