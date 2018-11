Gálatas 6.2 | Nueva Versión Internacional

«Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo».

Si tu deseo es bendecir a otros tienes que hacerte estas dos preguntas: (1) ¿Qué estoy haciendo para invertir en mí? No puedes dar lo que no tienes. A menos que estés comprometido con tu crecimiento personal no tendrás nada de valor para dar a los demás. En 2 Pedro 1.5 dice: «Deben esforzarse en añadir a su fe… entendimiento» ¡y sigue añadiendo siempre! (2) ¿Qué estoy haciendo para invertir en los demás? El éxito puede provocar que seas egoísta. Si bien puedes aprovechar al máximo tu talento natural y trabajar duro, aún así puedes convertirte en una persona maquinadora que pregunta: «¿Qué puedo obtener de los demás?». Sin embargo, tu pregunta debe ser: «¿Qué puedo dar a otros?». En el libro Ven, sé mi luz: Las escrituras privadas de la santa de Calcuta, la Madre Teresa habla con sus superiores acerca de lo que piensa sobre su vida y su llamado a servir a otros: «No sé cuál será el éxito, pero si las Misioneras de la Caridad logran llevar alegría a un hogar infeliz, si hacen que un niño inocente de la calle se mantenga puro para Dios y que una persona moribunda muera en paz con Dios, ¿no cree, Excelencia, que valdría la pena ofrecerlo todo —solo por ese uno— pues eso alegraría mucho el corazón de Jesús?». La Madre Teresa inspiró a muchos, se sentó con presidentes y reyes, y fue un ejemplo de servicio ante el mundo. Sin embargo, su sueño de ayudar a otros comenzó pequeño; con la meta de afectar un hogar infeliz, a un niño inocente o a una persona moribunda. La manera de bendecir al mundo que te rodea es haciéndolo una vida a la vez.

Crecimiento personal y la bendición a otros