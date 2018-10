Segunda de Juan 1.6 | Nueva Traducción Viviente

«Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros».

Ora todas las mañanas: «Señor, aunque no pueda hacer nada más, ayúdame a vivir este día amándote a ti y a otros, porque tu Palabra dice que de eso se trata la vida». Si lo haces, tratarás con más amabilidad a las personas que te rodean. Y la gente lo notará. Comenzarás a ganar en áreas en las que antes has perdido. Mientras más tiempo le dediques a alguien, más le revelas lo importante que él o ella es para ti. No basta con decirles que son importantes, lo pruebas invirtiendo en ellos. La mejor forma de deletrear la palabra amor es T-I-E-M-P-O. El amor no es lo que piensas o sientes sobre los demás; no, es cuánto de ti les entregas. Para los hombres esto es particularmente difícil. Dicen: «No entiendo a mi esposa ni a mis hijos. Les proveo todo lo que necesitan. ¿Qué más pueden desear?». ¡Te quieren a ti! ¡Desean tu atención! El amor se enfoca tan atentamente en el otro que se olvida de sí mismo. Este tipo de atención dice: «Te valoro tanto que te voy a dar lo más valioso para mí: mi tiempo». ¿Por qué ahora es el mejor momento para expresar tu amor? Porque no sabes por cuánto tiempo tendrás la oportunidad de hacerlo. Las circunstancias cambian, la gente muere, los hijos crecen. La verdad es que no tienes ninguna garantía del mañana. Si quieres expresar tu amor lo mejor es que lo hagas ahora. Piensa, ¿con quién necesito comenzar a pasar más tiempo? ¿Qué tienes que eliminar de tu agenda para hacerlo posible? El mejor uso de la vida es el amor, la mejor expresión del amor es el tiempo y el mejor momento para amar es ahora.

Imagínate si consideraras cada momento como un posible tiempo de comunión con Dios.

¡Demuestra tu amor ahora!