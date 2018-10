Es solo parte del recorrido por la vida

Primera de Corintios 10.13 | Nueva Versión Internacional

«Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir».

Mira la última frase de este versículo: «[Dios] les dará también una salida a fin de que puedan resistir». Antes que el ejército te envíe a la batalla, primero tienes que ir al campamento militar. Te levantan al amanecer y tienes que correr muchas millas cargando una mochila pesada, tienes que pasar por encima de obstáculos y arrastrarte por el fango mientras suenan disparos a tu alrededor, tienes que obedecer órdenes de figuras con autoridad que no te caen bien y tienes que hacer cosas que no quieres hacer. Pero si pasas la prueba, puedes ponerte el uniforme y pelear por tu país. Ahora, con ese cuadro en mente, relee estas palabras: «Más bien, cuando llegue la tentación, [Dios] les dará también una salida a fin de que puedan resistir». La versión Dios Habla Hoy dice: «para que puedan soportarla». Dios está buscando gente que pueda soportar el entrenamiento y que luego salga y gane la batalla contra el enemigo. Para cada problema, Dios tiene una solución. ¡Pero quizás no sea la solución que tienes en mente! La estrategia de Satanás es derrotarte acabando con tu resistencia, así que ganar no es un asunto de escapar, sino de resistir. Uno de los grandes temas de las Escrituras es la fe tenaz y el compromiso. Y este es también el secreto para la victoria. Cuando las puertas de la cárcel se abrieron milagrosamente, Pablo y Silas se dieron cuenta de que el plan de Dios para ellos no era que escaparan sino que permanecieran allí para ganarse al carcelero y a su familia para Cristo. A veces, la «ruta de escape» de Dios es mantenerte donde estás y usarte para traer gloria a su nombre.

Para cada problema, Dios tiene una solución.

