Colosenses 3.13 | Nueva Traducción Viviente

«Sean comprensivos con las faltas de los demás».

¿Has visitado alguna vez una tienda que vende a precios de descuentos donde la mercancía está etiquetada como «levemente irregular» o «compre tal como está»? No te dicen dónde está el defecto. Y una vez que la compres, no puedes devolverla. Pues bien, en caso de que no lo hayas notado, todos vivimos en el departamento de lo «tal como está». Detente y piensa en las personas en tu vida. Son una mezcla de fortalezas y debilidades, virtudes y vicios, ¿no es cierto? Si estás buscando perfección, estás en la tienda equivocada. ¿Cuál es el punto? Es este: la única manera de tener una relación exitosa con otra persona es amándola y aceptándola «tal como está». No creas el mito de que la mayoría de la gente es «normal», excepto las que están en tu vida. Basándote en esa idea, las relaciones son una búsqueda interminable con la intención de arreglar y controlar a los demás, o para pretender que son algo que no son. Thomas Merton dijo: «Amar es permitir que los seres que amamos sean perfectamente ellos, sin distorsionarlos para que se ajusten a nuestra imagen. De lo contrario, amamos solo la reflexión de nosotros que vemos en ellos». Un sello característico de la madurez espiritual es reconocer que nadie es perfecto y tener el compromiso de amarlos a pesar de ello. En la versión Dios Habla Hoy, Pablo dice: «Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes». Amar a alguien «tal como está» significa enfocarnos en sus fortalezas y apoyarlos en sus áreas débiles. «¿Y qué de sus defectos?», te preguntas. En 1 Pedro 4.8 leemos que «el amor cubre multitud de pecados».

«Tal como está»