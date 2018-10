Segunda de Reyes 13.18 | Nueva Versión Internacional

«[Él] golpeó el suelo tres veces, y se detuvo».

Ante la amenaza del ejército sirio, el rey de Israel le pidió ayuda al profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo que tomara algunas flechas y golpeara el suelo con ellas. Pero el rey lo hizo solo tres veces y se detuvo. Entonces, Eliseo se enojó con él y le dijo: «Debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces; entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo tres veces». Esta es una historia de victoria parcial, de lo que pudo haber sido si el rey hubiera hecho más. Ya ves, no solo se trata de la oportunidad… es la actitud que se encuentra con la oportunidad lo que determina el resultado. Dios te dará oportunidades para ganar, pero es tu compromiso lo que decide el tamaño de tu victoria. Pablo escribe en Efesios 6.7: «Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres». El reloj no representaba nada para Pablo porque él estaba en una misión. En Hechos 20.24, él afirma: «Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que… lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús». La gente de impacto vive con esa mentalidad. Entonces, he aquí una pregunta: «¿Está tu corazón en lo que estás haciendo? ¿Te estás esforzando al máximo?». Cuando le preguntaron a Paul Hogan —actor en la película Crocodile Dundee— cómo había alcanzado el éxito, él respondió: «El secreto para mi éxito es que mordí más de lo que podía masticar y mastiqué lo más rápido que pude». Las visiones no llegan fáciles ni son baratas. Mientras más grande sea tu visión, más alto será el precio. El secreto para llevar a cabo tu visión es… ¡simplemente sigue masticando!

Dios te dará oportunidades para ganar, pero es tu compromiso lo que decide el tamaño de tu victoria.

