La Biblia es el libro más importante del mundo porque es el único con la Palabra de Dios inspirada.

2 Pedro 1.12-21

¿Qué tan importante es la Biblia para usted? Si es como la mayoría de los cristianos en el mundo occidental, es probable que tenga varios ejemplares de ella en su hogar. Pero la cantidad de Biblias que tenemos no es una medida de su valor para nosotros. Lo que hacemos con la Palabra de Dios y lo que ella hace en nuestro corazón es lo que revela cuánto la valoramos. La Biblia es el libro más importante del mundo porque es el único con la Palabra de Dios inspirada. Nada de lo que ha sido escrito puede igualarse con la sabiduría y revelación de las Sagradas Escrituras.

¿Cómo nos dio Dios este texto sagrado? Segunda de Pedro 1.21 dice que no fue resultado de “un acto de voluntad humana” sino que vino a través de “hombres inspirados por el Espíritu Santo”. Aunque ellos conservaban sus propias personalidades, intelecto y vocabulario, estos autores humanos fueron guiados por el Espíritu de Dios, escribiendo solo lo que Él quería que dijeran. El mismo Dios que creó el universo inspiró la escritura de la Biblia. Lo hizo para revelarse a nosotros y para explicar cómo la humanidad pecadora puede ponerse a bien con un Dios santo. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentra en sus páginas (2 Pedro 1.3). Además, Dios no nos ha dejado solos para interpretar lo que ha escrito (2 Pedro 1.20). La verdad es que por nosotros mismos, no podemos entenderlo. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos conocer su mente a lo largo de la Biblia (1 Co 2.10-16). Pero si rara vez la abrimos, no conoceremos los pensamientos de Dios y, como resultado, perderemos sus bendiciones y sabiduría.

Devocional original de Ministerios En Contacto

El Libro inspirado de manera divina