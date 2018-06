El Señor quería animar a sus seguidores a ser incansables en la oración.

Lucas 18.1-8

Mientras los israelitas participaban en el combate físico, una batalla espiritual se libraba cerca de ellos. La Biblia nos dice que mientras Moisés oraba, se cansaba en medio de una situación crítica (Ex 17.12). Si esto puede pasarle a uno de los líderes más grandes del Señor, no debe sorprendernos que también nos sintamos derrotados o desanimados algunas veces. Cuando llegan las batallas nos desanimamos porque nuestros ojos se enfocan en las circunstancias. Permitimos que el enemigo distorsione nuestra perspectiva del conflicto, lo cual hace que las barreras ante nosotros parezcan invencibles. Entonces, no es raro sentir pánico y preguntar: Señor, ¿qué voy a hacer? Incluso podríamos dejar de orar porque pareciera que no hay solución, salida ni esperanza de victoria. Es ahí cuando nos cansamos y desalentamos.

El Señor sabía que a veces nos sentiríamos temerosos, por lo que contó la parábola de la viuda persistente en la lectura de hoy. El Señor quería animar a sus seguidores a ser incansables en la oración. Esto requiere fe, sin la cual es imposible agradar a Dios (He 11.6). Recordemos que el enemigo se regocija cuando nos damos por vencidos, ¡pero la derrota nunca es nuestra única opción! Si pudiéramos ver la situación a través de los ojos de Dios, notaríamos un panorama del todo diferente. Es posible que necesitemos orar con fervor, como si excaváramos un túnel a través de una montaña, pero cuando lo hagamos, nuestra fe y nuestra perseverancia crecerán. Así que, siga orando, y permita que la Palabra de Dios le anime. Escuchará la seguridad que Dios le da mientras Él lucha por usted.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Mantenerse firme en la oración