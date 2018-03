Conoce en este episodio la historia de Reverendo Luis Cortés, el es el fundador, presidente y director ejecutivo de Esperanza, la principal red evangélica basada en la fe hispana en los Estados Unidos. Impulsado por el mandato bíblico de servir y defender a “los más pequeños” (Mateo 25:40), el Reverendo Cortés fundó Esperanza en 1986, con el apoyo del Clero Hispano de Filadelfia. Hoy, con una red nacional de más de 13,000 organizaciones de fe y comunitarias basadas en la comunidad hispana, Esperanza es una de las voces líderes de los latinos en Estados Unidos.

La bendición de un país en el futuro, va a ser como ese país cuida a los más necesitados en el nombre de Jesús – Luis Cortés

Es autor de cinco libros, además el reverendo Cortés, fue incluido como uno de los 50 evangélicos más influyentes de la revista Time en 2005. Ha aparecido en varios medios de televisión, radio y prensa escrita, incluyendo Washington Week, Time, Lehrer News Hour, O’Reilly Factor, La Opinión, The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post. Conoce más de su vida e inicios en este Podcast. Además disfruta de la participación especial de la abogada Jessica Dominguez quien nos habla de ser una voz para aquellos que no tienen voz.

#7: Rev. Luis Cortés y Jessica Dominguez – Las manos y los pies de Cristo