40: Gustavo Lima – Ya no soy un iracundo

Conoce en este episodio la historia de Gustavo Lima. Un cantante argentino que probó la fama y el dinero con el grupo Laser y Los Iracundos en los años 80’s, pero que a pesar de tener muchas de las cosas que anhelaba, se sentía vacío e incompleto. Su inclinación por la música, desde niño le hizo saber que esa sería su meta para desarrollarse como profesional y en este Podcast él mismo nos cuenta su historia.

“Yo me consideraba una persona buena y siempre fui de ayudar a la gente, pero siempre digo: el infierno va a estar lleno de gente buena sin Cristo, pero el cielo va a estar lleno de pecadores que se arrepienten y confiesan a Jesús como su salvador. Ese día me di cuenta que mi bondad no servía para entrar al cielo, me di cuenta que tenía que arrepentirme y reconocer a Jesús como mi salvador.” – Gustavo Lima