Dios ha sido, es y será siempre. Nada existía antes de Él, y nada durará más que Él.

Salmo 90.1, 2

Como creyentes, deseamos conocer a Aquel a quien adoramos. La comprensión humana es limitada, pero comprender todo lo que podamos es muy beneficioso: profundiza nuestra relación con el Padre, y nos ayuda a compartir nuestra fe con los demás. Con eso en mente, exploremos cuatro atributos del Todopoderoso.

Es una “persona” (Dt 7.7, 8). Fuimos creados con la grandiosa capacidad de sentir, razonar y tomar decisiones. Génesis 1.26 dice que fuimos hechos a la imagen de Dios, por lo que no debe sorprendernos que Él también tenga estas capacidades. La Biblia menciona sus sentimientos, como la ira y el amor.

Es espíritu (Jn 4.22-24). Por esto, Dios no tiene limitaciones; no está confinado a un cuerpo o lugar, por lo que podemos adorar en su presencia en la iglesia, mientras que otros lo experimentan en otros lugares. Además, su Espíritu mora en cada creyente, por lo que podemos disfrutar de su presencia y guía en cualquier momento, con tal de que el pecado no sea un obstáculo (Sal 66.18).

Es eterno (Is 40.28). Dios ha sido, es y será siempre. Nada existía antes de Él, y nada durará más que Él.

Es inmutable (Mal 3.6). Su naturaleza y sus atributos permanecen constantes siempre. Sí, Dios experimenta diversidad de emociones, pero no en la esencia de su carácter.

Qué bendición que nuestro santo Señor nos haya revelado su carácter por medio de la Biblia. Y qué maravilloso el que haga posible que nos relacionemos con Él mediante su Hijo Jesucristo. Alábelo por sus atributos, y siga tratando de conocerlo mejor a través de su Palabra.

Devocional original de Ministerios En Contacto

Atributos de Dios