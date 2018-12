45: Bryan Maldonado – Venciendo las tentaciones

Conoce en este episodio la historia de Bryan Maldonado un apasionado pastor de jóvenes que nos comparte algunas de sus vivencias como hijo de pastor. Su compromiso con Dios ha sido forjado por el ejemplo de sus padres los apóstoles Ana y Guillermo Maldonado. Escucha cómo fue capaz de lidiar con las tentaciones de la adolescencia pero cómo por medio de la Palabra y los consejos de sus padres su caminar con Dios fue fortalecido.

“Yo he aprendido a añadir valor como hijo, no ponerle cargas a mis padres, que no digan: – wow mira a mi hijo como peca, como está en fornicación y drogas. Yo he sentido que en vez de hacer las cosas malas, voy a vivir en santidad, voy a vivir como mis padres, no perfecto, pero correcto ante los ojos de Dios” – Bryan Maldonado