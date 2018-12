46: Mike Richards – Cuando tu hija nace con síndrome de Down

Conoce en este episodio la historia de Mike Richards un joven comprometido en hacer que la experiencia de la iglesia sea algo relevante y atractivo para la nueva generación. Escucha sus experiencias creciendo como hijo de pastor y de los momentos que han sido trascendentales en su vida como el nacimiento de su segunda hija.

“Toda mi identidad la había puesto en mi ministerio y en mi posición ministerial y recuerdo a Dios diciéndome de una manera silenciosa: Mike tu identidad no se trata de tu posición, no se encuentra en si alguien te reconoce o no, está en que tú reconozcas que yo Dios soy tu identidad” – Mike Richards