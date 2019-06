Un día le entregaste tu vida a Cristo, tu vida cambió para siempre, y te fuiste al mundo y volviste a pecar, fallaste; Pero ahora hay un problema: Estás en el mundo, pero no te sientes bien en el mundo. Porque ya no eres el mismo, no hay marcha atrás.

Generación Victoriosa – Dios Contradice tus Circunstancias