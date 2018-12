Somos salvos solo sobre la base de lo que Cristo logró cuando murió en nuestro lugar para hacernos libres del poder del pecado y de la muerte.

Romanos 3.19-28

Mucha gente piensa que el tratar de tener una vida recta les garantiza un boleto al cielo. Pueden decir cosas como: “Soy una buena persona; no robo, no miento, no engaño y no cometo adulterio, como otras personas. Nunca he estado en prisión, y siempre trabajo duro y contribuyo a la sociedad. Entonces, ¿por qué no debería merecer ir al cielo?”. Observe que el enfoque está en “lo que yo hago”. En verdad, esta es una mentira del enemigo para engañar a la gente. Dios no acepta a nadie basándose en obras, y la razón es sencilla: la salvación no depende de nada que podamos lograr. Nada de lo que hagamos puede ganarla. Somos salvos solo sobre la base de lo que Cristo logró cuando murió en nuestro lugar para hacernos libres del poder del pecado y de la muerte. De eso se trata la salvación.

Para conocer de verdad al Padre celestial, necesitamos estar bien con Él. Sin embargo, ninguno de nosotros es justo por mérito propio. Todos hemos pecado una y otra vez, no solo en palabras y hechos, sino también en las contemplaciones de nuestro corazón. No podemos jactarnos de justicia, incluso si pudiéramos hacer alarde de nuestras “buenas obras”. Pero en la cruz, Cristo se estaba haciendo cargo de nuestro pecado, no de nuestras obras. Vinimos a este mundo como pecadores, separados del Creador por nuestra naturaleza egocéntrica. Jesucristo, por su gracia, tomó el castigo que merecíamos cuando fue a la cruz como nuestro sustituto. De esa manera, hace posible que todos los que confían en Él sean justificados. Al recibirlo como el Salvador, cualquiera puede comenzar una nueva vida como hijo de Dios

(Jn 3.16; Ef 2.4-9).

Devocional original de Ministerios En Contacto

Nadie es justo