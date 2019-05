Tus hijos serán 10 veces mejor que los demás.

Nuestros hijos van a cumplir el propósito por el cual fueron creados y el enemigo no tiene derecho a tocarlos.

Nos unimos en esta maratónica por sus hijos, los traeremos al altar en todo el continente especialmente a las madres quédese aquí donde está porque ahora vamos a estudiar un poquito la historia de Daniel. Cuando a uno le dicen que su hijo o hija va a ser como Daniel es muy emocionante porque el era un joven excelente en todo lo que hacía; a través de toda su vida, y de toda la historia, estuvo en diferentes circunstancias y en todas se comportó como un verdadero hijo de Dios. Él fue llevado junto con algunos de sus amigos cautivo a Babilonia y cuando llegó ahí el rey decidió que quería entrenar a algunos de los jóvenes, los más fornidos los que se veían más atractivos, los que se les veía así como más vividos para que le sirvieran en el palacio, y empezaron a entrenarlos y a darles alimentación especial de la mesa del rey, pero Daniel dijo yo no me voy a contaminar con la comida del rey yo voy a comer legumbres y frutas, y así es el famoso ayuno de Daniel que a veces se hace en las iglesias y en las diferentes congregaciones, y así continuo este joven diciendo yo no me voy a contaminar y al encargado que les daba los alimentos le decía pruebe, después de un tiempo usted va a ver la diferencia y ante la negativa el hombre encargado pues asustado dice bueno voy a probar el vino y las carnes y todo me las llevaré y a ustedes les doy verduras, frutas y legumbres y vamos a ver si es cierto lo que ustedes dicen, pero Daniel conocía a Dios así que ese grupo de muchachitos él y sus cuatro amigos decidieron no contaminarse y mantenerse firmes delante del Señor y resulta que cuando los fueron a revisar nuevamente el rey los encontró diez veces mejor que todos los demás.

Veamos qué lindo lo que dice la Biblia en Daniel 1:17: A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño tenían gran facilidad para aprender y ellos llegaron a dominar la literatura en la ciencia inteligencia entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia una aptitud excepcional ellos tenían un espíritu diferente porque tenían el Espíritu de Dios. Hace unos meses el Señor me empezó a hablar de esto con respecto a los muchachos que trabajan en Enlace, porque estamos en un período de transición como ustedes saben y toda esta nueva tecnología bueno los que somos más viejos no entendemos mucho, pero aún para los jóvenes es complicado , están aprendiendo cosas nuevas, y aún las personas que vienen de afuera hemos estado orando por ellos porque todo esto es tecnología de punta, cosas nuevas, y el Señor empezó a hablarme al respecto y decirme podemos desatar, este Espíritu era el Espíritu de Dios en ellos podemos desatar ese mismo Espíritu sobre nuestros hijos sobre nuestros jóvenes así es que traeremos a nuestros hijos al altar no importa la situación en la que usted tenga a su hijo, puede que sea una persona que esté estudiando o que tenga un buen trabajo y que nada más necesita un poquito más de éxito pero en el lugar donde esté es un hijo de pacto, es una hija de pacto; usted lo ha traído al altar, usted ha orado por él o ella, ha declarado palabra, hoy el Señor nos trae una nueva revelación y desataremos excelencia en ellos en el nombre de Jesús, desataremos esas actitudes, ese conocimiento y habilidad para que sean 10 veces mejor que los de afuera porque el Espíritu de Dios mora en ellos desde que son niños, desde que entren a la escuela todo el mundo se va a dar cuenta que son diferentes y sabe porque, porque son hijos del Dios de dioses, del Rey de reyes y del Señor de señores.

Todos tienen aptitudes y habilidades diferentes algunos serán y tendrán dones en las matemáticas, otros en las artes, otros en la música, pero en sus dones serán excelentes. Yo quiero que usted tome el teléfono y nos dé los nombres de sus hijos. Desaté el espíritu de excelencia en el nombre de Cristo Jesús, y declare que sus hijos van a ser excelentes en todo lo que hacen, que van a ser exitosos, y tendrán una capacidad especial para aprender, para entender cosas que otros no entienden, que van a poder resolver problemas, que van a poder inventar cosas. ¡Sí, su hijo, su hija! Empiece a creerle a Dios, el Espíritu de Dios que creó todo lo que existe, que inventó todo vive en ellos, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ellos tienen toda la capacidad, Cristo en ellos es la esperanza de gloria. Esta es una palabra para alguien muy específico que ha estado lidiando con problemas con sus hijos. Mire a Daniel esto pasó cuando llegaron a babilonia con el rey Nabucodonosor pero ahí no se quedó, después con el hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, acuérdense que él no seguía los caminos de Dios. Un día hizo una fiesta inmensa y dijo traigan las copas del Dios de Israel, y empezaron a ofrecerle a los dioses de ellos y de un momento a otro aparece una escritura en la pared, y el rey pálido y asustado junto a sus amigos al ver que no podían resolver el enigma de que era lo que decía, llamó a los magos y los astrólogos y nadie podía decirle que era lo que significaba hasta que su esposa le dijo hay una persona en tu reino que tiene un espíritu especial, un espíritu diferente y lo hicieron llamar y él este les dice no es por mí, es por el Dios a quien yo sirvo, y es mi Dios el que me va a revelar este enigma y el Señor le dio la interpretación de lo que estaba pasando, el rey asombrado dice este muchacho tiene un espíritu extraordinario tiene conocimiento, inteligencia, explicación de enigmas, solución de problemas difíciles.

Declare sobre su hijo, allá en Argentina, allá en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, allá en Costa Rica levántese y declare que va a tener conocimiento e inteligencia extraordinaria, va a poder explicar enigmas, va a tener solución de problemas difíciles, va a explicar sueños en el nombre de Cristo Jesús, porque en él se va a encontrar un espíritu extraordinario. Ahí van a ir a llamarlos cuando hay un asunto complicado, son los que van a resolver problemas porque es el Espíritu de Dios el que mora en ellos y vamos a desatar todo ese potencial que hay dentro de ellos, donde quiera que vayan van a tener éxito en el nombre de Cristo Jesús, el Señor va poner el querer como el hacer de acuerdo a Su santa voluntad, ellos tienen la mente de cristo, ellos no son hijos de cualquiera ellos tienen propósito y destino, y todo lo que tocan prospera porque hay un espíritu diferente en ellos.

Se acuerdan del rey Darío cuando llegó constituyó a gobernantes de los cuales Daniel también era uno de ellos pero vea lo que dice este rey: pero Daniel mismo era superior y los demás gobernadores eran diferentes porque en Daniel había un espíritu superior, un espíritu diferente un espíritu extraordinario un espíritu superior. Los tres reyes dijeron cosas diferentes pero muy parecidas y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, había un espíritu de excelencia extraordinario, de grandes cualidades, de gran capacidad, abundancia de espíritu, habilidades y sabiduría gran destreza administrativa, había en él un espíritu superior. Ese espíritu superior será sobre nuestros hijos, sobre los hijos de América Latina, no van a ser mediocres, no se van a quedar a medio camino en el nombre de Cristo Jesús, ellos tienen un espíritu superior, vendrán del mundo espiritual al mundo natural esas capacidades que el Señor les dio a sus hijos, vamos a pelearlo en el mundo espiritual, vamos a empezar a adorar al señor y a quebrar los aires, ellos van a cumplir el propósito por el cual fueron creados y el enemigo no tiene derecho a tocarlos. Así es que le animo una vez más levántese y traiga los nombres de sus hijos aquí que vamos a desatar ese espíritu superior y la gente va a decir son 10 veces mejor que los demás.

Mira este mensaje completo: Juanita Cercone- Maratónica Mayo 2019 – Enlace TV

10

Tus hijos serán 10 veces mejor que los demás.