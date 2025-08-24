Cierre Maratónica AGOSTO 2025 – DIOS VISITA MI FAMILIA
agosto 23, 2025 10:25 pm
DIOS VISITA MI FAMILIA es el lema de esta maratónica; y es que como cristianos esta es nuestra declaración: que nuestro Dios visite nuestro hogar, nuestra casa y cada uno de los miembros de nuestra familia. Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo se desata una bendición no solo para nuestra vida sino para nuestras generaciones. De hecho, la palabra dice: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa”.
