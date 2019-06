¿De verdad importan los padres?

Según la Biblia, la responsabilidad del padre es dirigir a su familia física, emocional y espiritualmente.

Deuteronomio 6.1-9

Las familias luchan con problemas hoy en día, lo cual siempre ha sido así. Aunque hay muchas teorías del porqué, la mejor respuesta se encuentra en la Palabra de Dios. Después de todo, Él diseñó a la familia para ser la unidad fundamental de la sociedad, y sabe mejor cómo debe funcionar. Ninguna familia está exenta de dificultades, pero los preceptos de Dios pueden ayudar a las personas a conducirse por los altibajos de la vida de una manera que lo glorifique. La Biblia enseña que el Señor ha confiado el liderazgo en el hogar al esposo y padre (1 Co 11.3). Esto no significa que los hombres sean superiores o más espirituales que las mujeres (Ga 3.27, 28); solo enseña que Dios, en su soberana sabiduría, les ha dado roles distintos. Aunque nuestro mundo puede encontrar esto ofensivo, no cambia la norma ordenada por Dios, ni tampoco justifica a ningún padre a desentenderse del rol.

Según la Biblia, la responsabilidad del padre es dirigir a su familia física, emocional y espiritualmente. La mayoría de los padres trabajan duro para satisfacer las necesidades materiales, y muchos les dedican a sus familias tiempo y amor. Pero ¿cuántos son diligentes para liderar espiritualmente? Los padres son responsables de enseñar a sus hijos a leer la Biblia y a orar, y a ser modelos de rectitud. Las madres y la iglesia también contribuyen a la capacitación espiritual de los hijos, pero los padres son responsables ante el Señor por el liderazgo espiritual de la familia. Aunque esta tarea sea intimidante, Dios ha provisto tanto a su Espíritu como su Palabra para guiar y capacitar a los padres para llevarla a cabo. Si ocupan el lugar que les corresponde, las relaciones familiares mejorarán.

Devocional original de Ministerios En Contacto

